Uyarılara rağmen özellerde paralı ‘corona’ testi devam ediyor

Gerekli görülen durumlarda corona virüsü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel hastane ve laboratuvarlar ücret karşılığı yapılmaya devam ettiği bildirildi. Bir hastane test v muayene dahil 510 lira, bir laboratuvar ise 100-150 dolar (640-960 lira) fiyat verdi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre İstanbul Küçükçekmece’deki bir hastanede test için başvuralar dahiliye doktoruna yönlendiriliyor. Hastanedeki danışmanın şöyle konuştuğu belirtildi: “Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 lira. Test ücreti ise 250 lira.” Hastanedeki görevlinin test sonucunun yarım saatte elde edildiğini söylediği kaydedildi.

Reklam

Habere göre, İstanbul Maltepe’de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvarındaki görevli ‘corona’ testiyle ilgili şöyle konuştu: “Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar.”

Daha önce de İstanbul Bağdat Caddesi ve Feneryolu’nda şubesi bulunan iki laboratuvarın bu testleri yüksek ücret karşılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri özel testlere karşı vatandaşları uyarırken, uzmanlar da bu testlerin güvenilir olmadığını ve halk sağlığını tehlikeye attığını dile getiriyor. ‘Corona’ testleri bakanlığın belirlediği 20 kamu hastanesinde yapılıyor.

Reklam

Türkiye’de bugüne kadar 38 bin 39 test yapıldığı duyurulurken, bu rakam uzmanlarca yeterli bulunmuyor. Şimdiye dek 3 bin 629 vakanın açıklandığı Türkiye’de her 100 testten 9.5’inde vakaya rastlanıyor.