Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Uyarı levhaları konuldu: Madrid’de erkekler otobüste bacaklarını kolay kolay açıp oturamayacak


 

İspanya’nın başkenti Madrid’de belediye, erkeklerin otobüslerde bacaklarını açarak oturmalarını engellemek amacıyla araçlara ikaz levhaları koyma kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Madrid Kent Konseyi Cinsiyet ve Çeşitlilik Politikaları’ndan Celia Mayer, kararın feminist grup Mikrorrelatos Feministas’ın imza kampanyasının ardından alındığını dile getirdi.

Karar gelecek hafta başından geçerli olacak.

Ancak Podemos Partisi, uygulamanın sadece otobüslerde değil, bütün toplu taşıma araçlarına koyulması için kent meclisine önerge verdi.

 

SON HABERLER

Darbecilikten yargılanan albay: Kalkışma sınırlı ve kontrollüydü

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada ifade veren eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, darbe girişiminde kritik noktalardan biri olan Akıncı Üssü’ne yemeğe gittiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...