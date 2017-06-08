Uyarı levhaları konuldu: Madrid’de erkekler otobüste bacaklarını kolay kolay açıp oturamayacak

İspanya’nın başkenti Madrid’de belediye, erkeklerin otobüslerde bacaklarını açarak oturmalarını engellemek amacıyla araçlara ikaz levhaları koyma kararı aldı.
Madrid Kent Konseyi Cinsiyet ve Çeşitlilik Politikaları’ndan Celia Mayer, kararın feminist grup Mikrorrelatos Feministas’ın imza kampanyasının ardından alındığını dile getirdi.
Karar gelecek hafta başından geçerli olacak.
Ancak Podemos Partisi, uygulamanın sadece otobüslerde değil, bütün toplu taşıma araçlarına koyulması için kent meclisine önerge verdi.