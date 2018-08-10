‘Uyarı’ cezası verildi: ‘Dilenciye linç çağrısı’ yapan zabıta görevine döndü

Karaman’da bir dilenciyi çevredekilere dövdürten zabıta üç ay sonra görevine döndü. Hakkındaki ceza soruşturması ise sürüyor.
Zabıta ekipleri, 10 Mayıs’ta ihbar üzerine gittikleri bölgede bir dilenciyi kovalamaca sonunda ‘yakalamış’, ardından da ekipten İbrahim U., çevredekilere seslenerek dilencinin dövülmesi çağrısında bulunmuştu.
Olayın görüntülerinin çıkıp haber olması üzerine dilenciyi çevredekilere “Gelin vurun” diyerek dövdürten İbrahim U. açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Görevine döndü
Dilenciyi dövdürten zabıtaya uyarı cezası verildi. Ayrıca zabıta görevine döndü.
Cumhuriyet başsavcılığının ‘kasten yaralamaya azmettirme’ suçundan başlattığı soruşturma ise sürüyor.