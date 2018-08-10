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Yaramazlara biraz batar!

‘Uyarı’ cezası verildi: ‘Dilenciye linç çağrısı’ yapan zabıta görevine döndü

 

Karaman’da bir dilenciyi çevredekilere dövdürten zabıta üç ay sonra görevine döndü. Hakkındaki ceza soruşturması ise sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Zabıta ekipleri, 10 Mayıs’ta ihbar üzerine gittikleri bölgede bir dilenciyi kovalamaca sonunda ‘yakalamış’, ardından da ekipten İbrahim U., çevredekilere seslenerek dilencinin dövülmesi çağrısında bulunmuştu.

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Olayın görüntülerinin çıkıp haber olması üzerine dilenciyi çevredekilere “Gelin vurun” diyerek dövdürten İbrahim U. açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görevine döndü

Dilenciyi dövdürten zabıtaya uyarı cezası verildi. Ayrıca zabıta görevine döndü.

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Cumhuriyet başsavcılığının ‘kasten yaralamaya azmettirme’ suçundan başlattığı soruşturma ise sürüyor.

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