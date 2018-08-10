‘Uyarı’ cezası verildi: ‘Dilenciye linç çağrısı’ yapan zabıta görevine döndü

İktisatçı Prof. Korkut Boratav, ekonomideki sorunları ve dolardaki durdurulamayan artışı değerlendirdi: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek) Normali IMF’ye gitmektir, siyaseten de bunun altından kalkabilir. Bankaların batışına göz yummamak için IMF’ye gidecek.”