‘Uyarı ateşi’ açan Yunanistan: Gemide uyuşturucu olduğu bilgisi geldi

Yunan Sahil Güvenliği’nden bir sözcü, Ege Denizi’nde ‘uyarı ateşi’ açılan Türk gemisinde uyuşturucu olduğuna dair kendilerine bilgi geldiğini söyledi.
Yunan sahil güvenliği, İskenderun’dan İzmit Körfezi’ne giden M/V ACT isimli yük gemisinden Rodos Limanı’na yanaşmasını istemiş, iddiaya göre, geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan talebi kabul etmemişti.
Geminin Türkiye karasularına yönelmesinin ardından açılan ateş sonucu gemiye 36 merminin isabet ettiği belirtilmişti.
DW Türkçe’nin haberine göre, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir sözcü Alman Haber Ajansı’na (dpa) konuştu.
Sözcü, Türk yük gemisinin uyuşturucu taşıdığına dair kendilerine bilgi geldiğini ve gemiyi durdurup kontrol etmek istediklerini söyledi.
Geminin durmaması üzerine önce havaya uyarı ateşi açıldığını belirten sözcü, kaptanın yoluna devam etmesi üzerineyse doğrudan geminin hedef alındığını kaydetti.