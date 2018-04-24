‘Uyanış Destici’: Erdoğan’ı seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na desteğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor” dedi.

TBMM’nin açılışının 98’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis’te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, CHP’li 15 vekilin İYİ Parti’ye girmesine ilişkin şöyle konuştu: “Bu olayın, millet ve seçmen nezdinde kabul görmediği yönünde bir gözlemim var.”

Reklam

Bu hamlenin, İYİ Parti’nin seçime girmesi niyetiyle yapılıp yapılmadığı yönündeki tartışmalara da değinen Destici, şunları söyledi: “Şayet niyet öyleyse, o zaman Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği karar beklenebilirdi. Çünkü benim bildiğim ve aldığım bilgi; Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladıktan sonra da grup kurularak seçime girilebilirdi. Bu imkan vardı. Ama Yüksek Seçim Kurulu kararı beklenmedi. Bu da 15 vekilin geçişinin sadece seçimlere katılmak için değil, aslında onu arkasında daha büyük iş birliğinin, amacın, gayenin hedefin olduğunu gösteriyor. Bunun da zaten yavaş yavaş belirtileri çıkmaya başladı. Amaç ve gaye şu; Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor.”

15 CHP’linin İYİ Parti’ye geçişini etik bulmadığını vurgulayan Destici, açıklama sırasında milletvekillerinin yüz ifadelerinin de bunu ortaya koyduğunu savundu.

Reklam

Destici, cumhur ittifakına destekleriyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “AK Parti ve MHP arasında ittifak gündeme geldiğinde de biz ilk günden, bunu Devlet Bey açıkladığında ben olumlu, doğru bulduğumu BBP olarak desteklediğimizi ifade ettim. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığımız görüşmelerde bu ittifakın içinde yer alacağımızı ifade ettim. İnşallah da yer alacağız. Zaten dün yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında da bu karar bir kere daha vurgulandı.”