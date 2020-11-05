Üvey kızına ve yeğenlerine cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl 9 ay ceza

Kocaeli’de, üvey kızı ve 12 ile 10 yaşındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.A.S. (34), 31 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan A.A.S, üvey kızı C.K. ile öz yeğenleri olan E.N.S’ye ve E.A.K’ye, 2015 yılından itibaren ‘dört yıl boyunca’ cinsel istismarda bulundu.

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Sanığın yaşadığı Gölcük’teki ev ve büyükannelerinin yaşadığı Derince’deki evde defalarca tekrarlanan istismarlar, 2019 yılında C.K.’nin yaşadıklarını yazdığı bir notu öğretmenine göstermesi ile ortaya çıktı.

Öğretmenin suç duyurusunun ardından A.A.S. tutuklanırken, C.K.’ye yönelik cinsel istismar suçundan ve E.N.S. ve E.A.K.’ye yönelik cinsel istismar suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ayrı davalar açıldı.

A.A.S.’nin üvey kızı C.K.’ye yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar suçlarından Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamasında, ’19 yıl 3 ay hapis cezası’ aldığı öğrenildi.

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A.A.S.’ın yeğenlerine yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile yargılandığı, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın ise bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık ile avukatı ve mağdur ailelerin avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık A.A.S., “Mağdurlar E.N.S. ve E.A.K.’ye bir şey yapmadım. Suçsuzum. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Toplanan delilleri, mağdur çocukların uzmanlar eşliğinde alınan ifadelerini ve ilgili raporları değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın ’12 yıl 6 ay hapis cezasına’ çarptırılmasına karar verdi.