Üvey babasının öldürdüğü beş aylık bebek kimsesizler mezarlığına defnedildi

Gaziantep’te üvey babası tarafından dövülerek öldürülen beş aylık bebek kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Beş aylık Teymhim adlı kız bebeğin cesedi, geçen yıl aralıkta bir parkta valizde buza sarılı olarak bulunmuştu. Bebeğin kafasında kırıklar, vücudunda da morluklar olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bebeği döverek öldüren üvey babası Ziyad El Abdullah ve işkenceye seyirci kalan öz annesi İhlas El Baho daha sonra tutuklanmıştı.

Teymhim adlı bebek, babası Muhammet Hacar’a verilmesi için morga kaldırılmıştı.

Yasal süre gereği 15 gün morgda bekletilen bebeği alan kimse çıkmadı. Hacar, eski eşinin iddiasına karşın çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek cenazeyi kabul etmedi.

Teymhim adlı bebek, mezarlık görevlileri ve vatandaşlardan oluşan sekiz kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı’nın kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Öte yandan çocuğun kimden olduğunun anlaşılması için DNA testi yapılması kararlaştırıldı.