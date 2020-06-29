Üvey babasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 16 yaşındaki çocuk: Taciz ettiği için vurdum

Adana’da, üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede dün gece Y.A.’nın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan üvey oğlu V.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen V.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

V.B.’nin, çocuk şube müdürlüğündeki ifadesinde, “Beni taciz ettiği için vurdum” dediği öğrenildi.