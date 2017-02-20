Üvey baba suçunu itiraf etti: Yedi gün önce kaybolan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

İzmir’in Menemen ilçesinde yeri gün önce kaybolan 15 yaşındaki Ahmet Coşkun’un cesedi bir su kuyusunda bulundu.

12 Şubat’ta dedesinin evinden kendi evine unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun’dan bir daha haber alınamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, Coşkun’un son olarak evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiğini tespit etti.

Coşkun’un cep telefonunun IMEI numarasını alan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Ahmet Coşkun’un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu.

Coşkun’un cesedinin ayağına taş bağlanmış halde bulunması üzerine polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun’u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.