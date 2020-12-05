Ütü üzerinde yumurta pişirip su ısıtıcıda pirinç hazırlıyor: Britanyalı şef TikTok’ta ses getirdi

Ütü üzerinde pişen pancake ve yumurtalar, su ısıtıcının buharıyla haşlanan kuşkonmazlar.. Britanyalı bir şef, iş görüşmesi için gittiği Kanada’da, karantina sürecini geçirdiği otel odasındaki araç-gereçle yaptığı yemekler sayesinde TikTok’ta ses getirdi.

Fotoğraflar: CNN International

Jago Randles, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir kayak merkezindeki bir iş için başvurdu. Görüşmeye çağrılınca da bu ülkeye gitti ve kurallar gereği önce 15 gün karantinaya alındı.

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Otel odasında sıkılınca orayı ‘izolasyon mutfağı’na çeviren Randels, eldeki cihazlarla yemek yaparak hünerlerini sergilemeye başladı. Ütüyü fişe takıp üzerine pişirme kağıdı koyan Randles somon da pişiriyor, yumurta veya et de.

Bazen de ekmeğin üzerine bastırıp tost yapmak için kullandı ütünün tabanını. Randle, su ısıtıcısını da pirinç, makarna, soya filizi ve çeşitli sebzeler için kullanıyor. Sebzeler bazen buharda pişiriyor bazen de kaynar suya malzemeyi atarak haşlıyor.

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TikTok’ta 22 Kasım’da paylaştığı ilk video 37 milyon kez izlenen Randle’ın hazırladığı menüler sadece dünyanın dört bir tarafındaki sosyal medya kullanıcılarını değil dünyaca ünlü Britanyalı şef Gordon Ramsay’in de ilgisini çekti.

Ramsay, “Bunlar çok lezzetli yemeklere benziyor. Bir otel odasındaki gördüğüm en iyi yemekler olduğu kesin” yazdı.

Çoğu kullanıcı Randle’ın kısıtlı imkanlarla güzel yemekler pişirdiğini, tabakların göze de hitap ettiğini belirterek onu överken otel odasındaki eşyaları kullanmasını eleştirenler de oldu.

Bazıları, bu tür şeyler yapan insanlar olduğunu bildikleri için otel odasındaki su ısıtıcıları ve ütüleri kullanmadıklaırnı ifade etti.