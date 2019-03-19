Utrecht’te şüpheliyle kurbanlar arasında bağlantı yok: Terör ihtimali güçlendi

Hollanda İçişleri Bakanlığı 24 Oktoberplein saldırısında baş şüpheli Gökmen Tanış ile kurbanlar arasında henüz hiçbir bağlantı bulunmadığını, bu nedenle olayın bir ‘terör saldırısı’ olma ihtimalinin hala çok güçlü olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

NOS’ta yer alan habere göre, basında üç kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin ağır yaralandığı saldırının baş şüphelisi Tanış’ın bir akrabasını öldürmüş olabileceğine dair haberler çıkmasının ardından gelen bu açıklama, olayın bir terör saldırısı olma ihtimalini daha da güçlendiğine işaret ediyor.

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasındakaçış aracı olarak kullanılan otomobilde bulunan bir mektubun terör ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Öte yandan diğer olası nedenler de henüz bertaraf edilmediği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet ve nereli oldukları bilgisi de paylaşıldı. Saldırıda 19 yaşında Vianen’da yaşayan bir kadın ve Utrecht’li 28 ve 49 yaşlarında iki adam hayatını kaybederken, üç ağır yaralanan kurbanlardan birinin 20 yaşında Utrecht’li bir adam, 74 yaşında De Meern’li bir adam ve 20 yaşında Nieuwegein’li bir kadın olduğu belirtildi.

Gökmen Tanış dışındaki diğer iki şüphelinin de 27 ve 23 yaşlarında Utrechtli iki adam olduğu belirtildi. Polis bu şüphelilerin kimliklerini açıklamazken, olayla bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor.

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Utrecht polisi dün gece boyunca incelemelere devam etti. Şüphelilerin ifadesinin alınacağı belirtildi.