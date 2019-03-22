Utrecht saldırısının zanlısı Gökmen Tanış’ın gözaltı süresi iki hafta uzatıldı

Hollanda’nın Utrecht kentinde pazartesi günü düzenlenen, üç kişinin hayatını kaybettiği tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış’ın gözaltı süresi iki hafta uzatıldı.

Soruşturmanın seyrine göre gözaltı süresinin 90 güne kadar uzatılabileceği belirtildi. Utrecht’te hakim karşısına çıkan Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Gökmen Tanış savcılık tarafından, ‘terör amaçlı katliam’ yapmakla suçlanıyor. Saldırı ile ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 40 yaşındaki bir diğer zanlının sorgusu da sürüyor.

Reklam

Savcılık, suçun boyutları ve zanlının kaçma şüphesi gözününde bulundurularak gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Ölenler anısına sessiz yürüyüş

Saldırının düzenlendiği noktaya küçük büyük çok sayıda kişi çiçek bıraktı (Reuters)

Saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına bu akşam Utrecht’te sessiz bir yürüyüş yapılacak. Yürüyüşe, Başbakan Mark Rutte, bakanlar ve büyükşehir belediye başkanları da katılacak. Göç ve İslam karşıtı sahip aşırı sağcı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) de, merkez tren istasyonu önünde başlayacak yürüyüşe katılacağını duyurdu.