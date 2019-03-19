Utrecht saldırısında zanlı Tanış ve iki şüpheli gözaltında

Hollanda’da üç kişinin hayatını kaybettiği Utrecht kentindeki silahlı saldırıda Türkiye doğumlu Gökmen Tanış dışında iki şüpheli daha gözaltında.

Kaynak: Utrecht polisi

Utrecht polisi bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada 24 Oktoberplein saldırısıyla ilişkili üç kişinin gözaltısının devam ettiğini ve üç kişinin de hala şüpheli olduğunu duyurdu.

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NOS’ta yer alan habere göre, Utrecht Belediye Başkanı bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada iki şüphelinin serbest bırakıldığı bilgisini vermişti. Güvenlik güçleri belediye başkanının verdiği bilginin yanlış anlamadan kaynaklandığını belirterek üç kişinin hala gözaltında olduğu bilgisini yineledi.

İki şüpheli polis köpekleri sayesinde bulundu

AD’de yer alan habere göre, Utrecht saldırısında Gökhan Tanış dışındaki iki şüphelinin, Tanış yakalandıktan sonra polis köpeklerinin Tanış’ın kokusunu takip etmesi sonucu yakalandıkları belirtildi. Tanış ve diğer şüpheliler arasında ne bağlantı olduğu üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu iki şüphelinin iki erkek kardeş olduğu belirtilen habere göre kardeşlerin Tanış’la bir akrabalığı yok.

Wat betreft de drie verdachten die zijn aangehouden in verband met het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht. Deze drie personen zitten nog vast en zijn nog altijd verdachte. Reklam March 19, 2019

NIEUWS – de twee andere verdachten zijn twee broers (geen familie van hoofdverdachte) en zijn in beeld gekomen bij de politie doordat speurhonden aansloegen op geursporen, melden goed ingevoerde bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek. Zij zitten dus nog steeds vast. — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) March 19, 2019

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Türk bir işadamı Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi ve ekledi: “Birkaç sene önce IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti” dedi.

NOS’un haberine göre ise Gökmen Tanış iki hafta önce Utrecht mahkemesinde bir tecavüz davasından yargılanmaktaydı ve mahkeme bilgilerine göre dava konusu tecavüz 2017 yazında yaşanmıştı.

AD’nin haberinde ise Tanış’ın profili “Dengesiz, deli, uyuşturucu satıcısı ve böyle bir hareketi bekleyebileceğiniz bir kişi” ifadeleriyle anlatıldı. Gökmen Tanış’ın erkek kardeşlerinden birinin Hollanda istihbarat servisinde (AIVD) ‘radikal fikirleri’ olduğuna ilişkin isminin geçiyor olması otoritelerin olayın terör saldırısı olma ihtimalini güçlendirmiş olabileceği belirtildi.

AA’nın haberine göre, zanlının yakınları Tanış’ın ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Yetkililer meydana gelen saldırının terörü işaret edip etmediğine dair henüz nihai bir açıklama yapmadı.

Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesi en üst kademeye çıkarılmıştı.