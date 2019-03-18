Utrecht saldırısında zanlı Tanış gözaltına alındı

Hollanda’da üç kişinin hayatını kaybettiği Utrecht kentindeki silahlı saldırıda şüpheli Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

Kaynak: Utrecht polisi

Utrecht polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Tanış’ın fotoğrafını paylaşmıştı.

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The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Türk bir işadamı Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi ve ekledi: “Birkaç sene önce IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti” dedi.

NOS’un haberine göre ise Gökmen Tanış iki hafta önce Utrecht mahkemesinde bir tecavüz davasından yargılanmaktaydı ve mahkeme bilgilerine göre dava konusu tecavüz 2017 yazında yaşanmıştı.

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AA’nın haberine göre, zanlının yakınları Tanış’ın ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Yetkililer meydana gelen saldırının terörü işaret edip etmediğine dair henüz nihai bir açıklama yapmadı.

Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesi en üst kademeye çıkarılmıştı.