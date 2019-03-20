Utrecht saldırısında yeni bir şüpheli gözaltında

Hollanda İçişleri Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı 24 Oktoberplein saldırısına ilişkin bir kişiyi daha gözaltına aldı. Baş şüpheli Gökmen Tanış dışında gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni şüphelinin 40 yaşında Utrechtli bir kişi olduğu ve salı günü özel müdahale ekipleri tarafından 15:30’da tutuklandığı belirtildi.

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De politie heeft dinsdag 19 maart een nieuwe verdachte aangehouden in verband met betrokkenheid bij het schietincident op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Twee eerder aangehouden mannen zijn heengezonden. De hoofdverdachte zit nog vast. https://t.co/BCZlqTwB2r — OM Midden-NL (@OM_MiddenNL) March 19, 2019

NOS’ta yer alan habere göre, Gökmen Tanış ile aynı gün polis köpeklerinin yönlendirmesiyle tutuklanan iki kişi ise serbest bırakıldı ve artık şüpheli olmadıkları duyuruldu.

Şu aşamada Utrecht saldırısına ilişkin sadece iki şüpheli bulunuyor: Gökmen Tanış ve 40 yaşında Utrechtli bir adam.

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Güvenlik güçleri televizyon programları ve tüm sosyal medya hesaplarından görgü tanıklarından bilgilerini paylaşmaları çağrısı yaparken, polisin henüz saldırı sırasında tramvayda bulunan herkesle görüşemediği belirtildi.