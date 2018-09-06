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Yaramazlara biraz batar!

‘Utanmadan buraya geliyorsun’: Modacı Şansal’a sözlü saldırıda iki kişiye dava

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) modacı Barbaros Şansal’a sözlü saldırıda bulunan iki kişiye dava açıldı.

Şansal, hakkındaki soruşturma sonrası KKTC’den Türkiye’ye gönderilmiş, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Modacı, sınır dışı kararı KKTC’nin yeni hükümeti tarafından kaldırılınca adaya dönmüştü.

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DHA’nın haberine göre Şansal, başkent Lefkoşa’da bir restoranda yemek yediği sırada sözlü saldırıya uğradı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Şansal’ın yanına giderek şunları söyledi: “Güneye gidip bize ‘İşgalci’ diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC’de ne işin var?”

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Bu sırada Şansal’ın saldırgana cevap vermediği ve oturmaya devam ettiği görüldü.

Restoran sahibinin şikayeti üzerine Büsküvütçü ile yanında bulunan MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai’nin olayla ilgili polis merkezinde ifadesi alındı.

Mahkemeye sevk edilen Büsküvütçü ile Atai hakkında ‘rahatsızlık’ ve ‘uygunsuz tavır ile hakaret’ suçlarından dava açıldı.

Şansal, 2016’yı 2017’ye bağlayan gece sosyal medyada paylaştığı ve “Bokunda boğul Türkiye” dediği videosu nedeniyle altı ay 20 gün ceza almış, cezası ertelenmişti.

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