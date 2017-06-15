Utandıran rapor: UNICEF’e göre Türkiye ‘eğitim kalitesi’nde sonuncu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) çocukların refah koşullarına yönelik hazırladığı raporda, Türkiye, ‘eğitim kalitesi’ kategorisinde sonuncu sırada yer aldı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre UNICEF’in yayınladığı ‘Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ başlıklı raporda, refah durumu orta ve yüksek ülkelerdeki her beş çocuktan birini göreceli yoksulluk içinde yaşadığı ortaya kondu.

Genelde sondan beşinci

Çocukların yaşam koşullarına yönelik birçok kategoride hazırlanan ülkelerin performans raporuna göre, Türkiye genel sıralamada 41 ülke arasında 36’ncı.

Toplam dokuz kategoride yapılan araştırmada çocukların koşullarının en iyi olduğu ülke Norveç olarak belirlenirken, Norveç’i Almanya, Danimarka ve İsveç izledi.

Orta ve yüksek refah düzeyine sahip 41 ülke arasında çocuklarının koşulları bakımından en kötü notu ise Şili aldı. Bulgaristan performans listesinde 40’ıncı, Romanya 39’uncu sırada geldi.

Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu

Raporun eğitim düzeyi kategorisinde ise dünya genelindeki çarpıcı eksiklikler dikkat çekti.

En başarılı eğitim sistemine sahip olduğu kabul edilen Finlandiya ve Japonya’da bile 15 yaşındaki gençlerin beşte biri okuma ve hesaplamada asgari becerilerden yoksun.

Türkiye ‘sıfır açlık’ kategorisinde 41 ülke arasında 40’ıncı sırada gelirken ‘eğitim kalitesi’ kategorisinde ise en son sırada yer aldı.