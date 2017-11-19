Utandıran rapor: Türkiye’de geçen yıl evlenen her 100 kişiden 18’i çocuk

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Diyarbakır Barosu’nun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırladığı raporda, Türkiye’de 2016 yılında evlenen her 100 kişiden 18’inin ‘çocuk’ olduğu, son 10 yılda ise 482 bin kız çocuğunun evlendirildiği belirtildi.

Raporu açıklayan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Asiye Demir, çocuklara yönelik cinsel istismarın son on yılda yüzde 700’lük bir oranla artış gösterdiğini, sadece 2016 yılı içerisinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 bin 51 dava açıldığını söyledi.

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2016 yılında Türkiye’de evlenen her 100 kişiden 18’inin çocuk olduğuna vurgu yapan Demir, şöyle devam etti: “Son on yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 482 bin 908’a ulaşmıştır. Yine 15-17 yaş arası 17 bin 789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yapmıştır. SGK verilerine göre 1 milyon 170 bin çocuk işçi, çırak adı altında devlet eliyle çalıştırılmaktadır. Meslek edinimi amacıyla çıkarılan yasalar bunlara ait yanlış uygulamalarla çocuk işçi kavramı daha da genişletilmiş ve içinden çıkılamayacak bir hale getirilmiştir.”

2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi sayısı 708 bine ulaştığını anlatan Demir, iş cinayetlerinde 56 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.