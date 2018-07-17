Utandıran rakamlar: Beş yılda 15 yaş altı çocuklar 2 bin 215 bebek doğurdu

CHP genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yıllarında 2 bin 215 çocuğun annesinin 15 yaş altı çocuk olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yayınlayan İlgezdi, son altı yılda 18 yaşından küçük çocukların 199 bin 46 bebek doğurduğunu ifade etti.

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İlgezdi, TÜİK’in 16-17 yaş grubuna dair veri tuttuğunu belirterek 2012-2017 yıllarında 15-17 yaş grubu çocukların 116 bin 831 çocuk doğurduğunu dile getirdi.

CHP’li vekil, 15 yaş altında ise çocukların 2 bin 215 bebek doğurduğunu kaydetti.

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16-17 yaş grubunda bir gün yaşamadan ölen bebek sayısı ise 18 bin 471. Buna da erken hamilelik neden oluyor.

İlgezdi’nin verilerine göre her 100 anneden ikisi 15 yaşın altında.

Yine aynı yıllarda 16-17 yaş grubunda evlendirilen 204 bin 740 çocuğun yüzde 95’i kadın. Çocuk evliliklerinde İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay ilk sıralarda.