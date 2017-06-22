Okul sporlarında 2016’nın dünya voleybol şampiyonu Doğa Anadolu Lisesi ve futbolda Avrupa şampiyonu Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nin kupaları geri alındı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) ‘kaçak oyuncu’ oynattıkları belirlenen iki okulu turnuvalardan ihraç etti.

Okulda kaydı olmayan oyuncu oynatıldı

Gazete Habertürk’ten Murat Ağca’nın haberine göre ISF disiplin komitesinin raporunda, Bostancı Doğa Anadolu Lisesi’nin, sezon başında okulda kaydı bulunmayan beş oyuncuyu şampiyonada oynattığı ve bunun kurallara aykırı olduğu belirtildi.

Fransa 2016 ISF Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yenilgi yüzü görmeden kupaya uzanan Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nde de bir oyuncunun kaydının Etimesgut Anadolu Lisesi’nden turnuva başladıktan sonra getirildiği ortaya çıktı.

Aynı okulda, profesyonel oldukları için Türkiye’deki okul maçlarında oynayamayan iki futbolcu da kadroya alınarak şampiyonaya götürüldü.

ISF, okul takımında yer alan oyuncuların, temsil ettikleri okulda en az bir yıl boyunca eğitim öğretim görmesini zorunlu tutuyor.

Eğitim yılı başladıktan sonra yapılan nakil ve diğer tüm işlemler geçersiz sayılırken, bu durumdaki tek bir oyuncu bile oynasa takımın kazandığı başarılar iptal ediliyor.

Önce ceza, sonra af

Kasım 2016’da her iki okula da ISF müsabakalarından men cezası veren Okul Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu, talimatname gereği ihlaller uluslararası turnuvalarda gerçekleştiği için ikişer yıl men cezasını dörder yıla çıkardı.

Ancak Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, indirim maddesinin uygulanmadığı gerekçesiyle dörde üç oy çokluğuyla cezaları kaldırdı.