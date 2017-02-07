Utanç raporu: Bir yılda 368 kız çocuğu istismara uğradı, çoğunluğu okullarda yaşandı

Eğitim-Sen’in hazırladığı rapor, son bir yılda 368 kız çocuğunun istismara uğradığını, 600 bin kız çocuğunun da okula gidemediğini ortaya koydu.



Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kayıt tutmadığı istismar vakalarını inceleyen Eğitim-Sen, ‘Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’ adında bir çalışmayla kadın örgütlerinin istatistiklerini ve mahkemeye yansıyan olayları derledi.

Sonuç, Türkiye’de kız çocuklarının hala eğitime ulaşamadığını, cinsel tacizinse zirvede olduğunu gösterdi.

Buna göre, 2016 çocuklar açısından istismar yılı oldu. Yüzde 3’ü engelli, 368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı. İstismar vakalarının yüzde 59’u okullarda yaşandı. Çocuklar, sokakta, zorla götürüldükleri yerlerde, araçlarda, kurslarda, otobüs ve parklarda istismara uğradı.

Dini referanslar arttı

Raporda dikkat çeken diğer ayrıntı ise eğitimin gitgide dini referanslarla belirlenmesi oldu.

100 Temel Eser’de buna dikkat çekici örnekler gösterildi.

Oscar Wilde’ın Mutlu Prens’inde Miller ve Hans “Hayırlı sabahlar” diyerek selamlaşırken, Pinokyo da aslından farklı olarak, “Allah rızası” için ekmek istiyor.

Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” adlı kitabında “Bana acıdınız, Allah sizden razı olsun” deniyor, Anton Çehov kitaplarındaysa “Çok günah işlemeye başladık. Allah’ı büsbütün unuttuk” ifadeleri geçiyor.

600 bin kız çocuğu okula gidemiyor

Rapordan çıkan diğer çarpıcı detaylar şöyle:

* 600 bin kız çocuğu okula gidemiyor. 2014 – 2015 öğretim yılında 676 bin 219 kız çocuğu okula gidebiliyordu. Bu sayı 2015 – 2016 öğretim yılındaysa 533 bin 357’ye düştü.

* 4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşının 6-13 yaş aralığına çekilmesiyle çocuk işçi sayısı arttı. Çocuk işçileri iş cinayetlerinde hayatını kaybetti, buna göre, 2013’te 59, 2014’te 54, 2015 yılında ise 63 çocuk olmak üzere son üç yılda en az 176 çocuk iş cinayeti kurbanı oldu.

* 2015 yılında Türkiye’de silahlı çatışmalarda, iş cinayetlerinde, cezaevlerinde ya da savaştan kaçarken ölen mültecilerle birlikte 617 çocuk yaşamını yitirdi. 16 Ağustos 2015- 20 Nisan 2016 arasında sekiz şehirde 65 kez ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında eğitim durdu.

* İntihar eden kişilerin yüzde 34.3’ünü 15 -19 yaş grubu oluştuyor. Çocuk istismarı ve erken yaşta evlilikler, çocuk intiharlarını artıyor.