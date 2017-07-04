Utanç bilançosu: Yılın ilk altı ayında en az 906 işçi hayatını kaybetti

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Yılın ilk altı ayında en az 906 kişi ‘iş cinayetleri’nde hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre ‘iş cinayetleri’nde tablo değişmedi.

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2013’ün ilk altı ayında en az 507 işçi, 2014’ün ilk altı ayında en az 1009 işçi, 2015’in ilk altı ayında en az 810 işçi, 2016’nın ilk altı ayında da en az 932 işçi hayatını kaybetmişti.

Rapora göre geçen ay en az 164 işçi hayatını kaybetti. ‘İş cinayetleri’nin en çok yaşandığı kent, 13 ölümle İstanbul oldu.

İşçilerden yüzde 26’sı trafik kazasında, yüzde 16’sı göçükte, yüzde 16’sı da düşme sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerden dokuzu çocuk, dördü mülteciydi.

Hayatını kaybeden işçilerden yüzde 91’i erkek, yüzde 9’u da kadın. Yaşamını yitiren çocuk işçilerden üçü 14 yaş altında, altısı ise 15-17 yaş aralığında.