Usulsüzlükle gündeme gelen İSPARK: Zarar etmedik, çünkü kar amacı gütmüyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) usulsüzlükle gündeme gelen otopark şirketi İSPARK, şirketin kar amacı gütmediğini açıkladı.

Usulsüzlüğü doğrulayan İSPARK, 21 çalışanın 819 bin lira parayı zimmetine geçirdiğini açıklamıştı.

İSPARK’ın açıkladığı yolsuzluk miktarı olan 819 bin lirayı ‘komik bulan’ çalışanlar, “Biz de AK Partiliyiz. İster istemez AK Partili olmak zorundayız zaten bu kurumda. Yolsuzluğu personele yıkmaya çalışıyorlar” demişti.

İSPARK’ın Avrupa Yakası’nın üçüncü bölgesinde işlettiği 95 otoparktan 55’inin, 2016 yılında yüz binlerce lira zarar ettiği belirtilmişti.

‘Hukuki süreç başlatıldı’

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre yaşananlarla ilgili açıklama yapan İSPARK, şirketin uğradığı zararın ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edileceğini belirtirken, hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

Açıklamada İSPARK’ın zarar ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı dile getirilirken, “Hizmet odaklı kurulan ve kar amacı gütmeyen İSPARK buna rağmen kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmemiştir. İSPARK her ay cirosunun yüzde 25’ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kira payı olarak ödemekte” ifadeleri kullanıldı.

‘Zararı göze alıyoruz’

İBB’ye, 2012 yılında 44 milyon 920 bin, 2013 yılında 48 milyon 925 bin, 2014 yılında 57 milyon 238 bin, 2015 yılında 68 milyon 473 bin, 2016 yılında 69 milyon 265 bin ve 2017 yılının ilk altı ayında 32 milyon 281 bin lira ödeme yaptığını kaydeden İSPARK, bu rakamın toplamda 438 milyon 452 bin lira olduğunu belirtti.

Açıklamada İSPARK’ın değnekçiliği engellemek ve kamu yararına hizmet etmek amacıyla kurulduğu ifade edilirken, zararı göze aldığı da dile getirildi.