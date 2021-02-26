Usulsüz reçete şebekesi: Doktora rüşvet yollayan eczacı, havalenin açıklama kısmına ‘Zıkkımın kökünü ye’ yazmış

Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp başka ülkelere satmaya çalışan şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir eczacının, bir doktora komisyon olarak anlaştığı rüşveti yollarken havalenin açıklama kısmına, “Zehir zıkkım olsun”, “Zıkkımın kökünü ye” yazdığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçetelerle kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların kullandığı ilaçları alıp başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti.

Reklam

Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı, dört doktor, iki sağlık merkezi çalışanı, iki biyolog, 11 eczane ve ilaç firması çalışanının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için geçen hafta cuma günü Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, üç ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 dolar, 230 avro ve 17 bin 950 lira para, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

12.5 milyon liralık transfer

Şebekenin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak’taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 aramada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam 12 milyon 523 bin 111 lira olduğu belirlendi.

Reklam

Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 10’u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 36’sı ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamunun zarara uğratılması’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biyologlar İsmail E., Veli T., doktorlar Zeynep K., Metin D., İflah K., eczacılar Mehmet Naci Ö., Şahin E. ve Yakup Ç. ile bu şüphelilerle birlikte çalıştığı tespit edilen Cevat E., Melih K., Nede O., Mustafa Ö., Eda Z., İsmail S., Yusuf Ü., Ahmet E., Kenan E. ile İran uyruklu Navid K. tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kanser ilacı yerine vitamin

Bursa’daki özel bir hastanede görevli biyologlar İsmail E. ile Veli T.’nin, kanser tedavisi gören hastaların serumlarına nakletmeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları bu ilaçların yerine ağrı kesici ve vitamin kullandıkları öne sürüldü.

Eczacılardan birinin, olaya karıştığı belirlenen doktorlardan birine özel araç tahsis ettiği ve sekreterinin maaşını ödediği öğrenildi. İki doktorun ise üç ayda 1 milyon liralık ilaç yazdığı belirtildi.

Müebbetle yargılanabilirler

Konuyu değerlendiren Adana Barosu eski başkanı avukat Aziz Erbek, şunları söyledi: “Kanser hastalarının ihtiyacı olan ilacın yerine vitaminin verilmesi görevi kötüye kullanmaktır. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu’na göre iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirler. Ancak tedavi gören hastalardan biri ve birden fazlasına, kanser ilacını kullandırılmaması ve vitamin yüklemesi yapılması nedeniyle ölümüyle sonuçlanmışsa bu konu ‘adam öldürmeye teşebbüs’ olarak değerlendirilebilir. Bunun cezası ise teşebbüsün derecesine göre, müebbet hapis cezasına varabilir.”