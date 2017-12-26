Usulca: ‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan KHK’yı ‘kaygı verici’ bulan Gül’e ‘retweet’ desteği

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AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, 696 sayılı KHK’yı ‘muğlak’ bulan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘retweet’le destek verdi.

696 sayılı KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere ceza muafiyeti getirilmesi ise gündemin bir numaralı tartışma konusu.

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AKP ve hükümet, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama henüz kamuoyunu tatmin etmiş değil.

Kararnamedeki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söyleyen Gül, Twitter hesabından şöyle yazmıştı: “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.”

Gül’ün iki tweetini retweetleyen Arınç, Hürriyet yazarı Taha Akyol’un bugünkü yazısını, “Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim” sözleriyle paylaştı.