‘Üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsunuz’: Eminönü’nde bir kadına sözlü tacizde bulunan adam serbest

İstanbul Eminönü’nde bir kadına giyimi nedeniyle sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen A.H., emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.



Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre dün sabah Eminönü’nde işe giden C.K.’nın yanına yaklaşan A.H., ‘Üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsunuz. O…..’ diyerek sözlü tacizde bulundu.

Esnaf ve çevredeki yurttaşların da tepki gösterdiği A.H., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesinde pişman olduğunu savunan A.H., “Daha düzgün giyinmesini söyledim. O….. demedim” dedi.

Sözlü cinsel taciz ve hakaret suçlarından işlem yapılan A.H., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘İyilik olsun diye’

Sosyal medyada paylaşılan videoda ‘hangi hakla’ kadınların kıyafetine karıştığı sorulan A.H., ‘iyilik olsun diye’ yaptığını söylüyor.

‘Sana ne gereksiz yaratık!’

Bu cevap üzerine Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı yurtlarda sekiz ila 10 yaşlarındaki erkek öğrencilerin cinsel istismara uğradığını hatırlatan bir yurttaş “Ensar Vakfı’nda çocuklara tecavüz edilirken niye sokaklara çıkıp bağırmadın?” diye sorarken, bir diğer yurttaş da “Neredeydin o çocuklara tecavüz edilirken? Sana ne gereksiz yaratık! Allah belanı versin. Sen kim oluyorsun? Hayvan demem, hayvana hakaret” diyor.

Tacizle suçlanan A.H. ise kendini “Cahilim. İlkokul mezunuyum” diyerek savunuyor.