Üstünde çay içilip tavla oynanan mermer taş 2 bin yıllık tarihi esermiş

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kahvede masa olarak kullanılan mermer taşın 2 bin yıl önce ilçede yer alan Afrodisias Antik Kenti yolunda şehirler arasındaki mesafeyi gösteren ‘yön taşı’ olduğu ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre Esençay Mahallesi’nde işletme sahibi Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye ilk olarak dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi.

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Fotoğraflar: DHA

Afrodisias Müzesi’nde görevli arkeolog Umut Doğan, sonraları müşterilerin üzerinde tavla ve okey oynayıp çay içtiği masalardan biri olarak kullanılan mermer taşın üzerinde antik Yunan dilinde yazılar olduğunu fark etti.

Yazıları inceleyen Doğan, taşın antik Roma döneminde şehirler arası mesafelerin ölçümünde kullanılan 2 bin yıllık bir yön taşı olduğunu tespit etti. Tarihi taşın üzerinde ‘Afrodisias’a 13 kilometre’ yazıyor.

Taşı Afrodisias Antik Kenti’ndeki müzede sergileme çalışmaları kapsamında kahveye gelen Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, işletme sahibi Şenler’e ‘tarihi taşa sahip çıkıp müzeye götürülmesine razı olduğu için’ teşekkür etti.