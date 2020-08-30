Üstü açık otobüste kutlamaya izin verilmedi: Soyer’den bisikletle ‘Zafer Turu’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstü açık otobüsle Zafer Bayramı kutlamasına çıkmasına izin verilmediğini belirterek bisikletiyle yola çıktı.
Başkan Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlığımızın bayramıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir ulusun zincirlerini kırdığı gündür. Zafer Turu’nda üstü açık otobüste bulunmamıza izin verilmedi. Bisikletimle kortejin önündeyim. İzmir Marşı’yla geliyoruz.”
Ardından bisikletiyle çıktığı ‘30 Ağustos Zafer Turu‘nu canlı yayınla Twitter hesabından paylaştı.