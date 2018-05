Üst üste ikinci: Rakibini set vermeden mağlup eden Vakıfbank Avrupa şampiyonu

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Romanya’nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup eden Vakıfbank kadın voleybol takımı dördüncü kez şampiyon oldu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki şampiyonluk maçında CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup eden Vakıfbank kadın voleybol takımı şampiyon oldu.

Üst üste altı kez dörtlü finalde yer alan Vakıfbank, Avrupa’nın en büyük kupasında üst üste iki, toplamda ise dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı.

⭐⭐⭐⭐CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK!🥇 WE ARE THE GOLD MEDALIST OF CEV CHAMPIONS LEAGUE!🥇 ⭐⭐⭐⭐ #goVakif #vakifbanksk #ForMore #Volleyball #4More #CLF4Bucharest pic.twitter.com/gef291Fw2d

— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) 6 Mayıs 2018