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Yaramazlara biraz batar!

Üst üste ikinci: Rakibini set vermeden mağlup eden Vakıfbank Avrupa şampiyonu

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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Romanya’nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup eden Vakıfbank kadın voleybol takımı dördüncü kez şampiyon oldu.

Fotoğraf: @VakifBankSK

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki şampiyonluk maçında CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup eden Vakıfbank kadın voleybol takımı şampiyon oldu.

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Üst üste altı kez dörtlü finalde yer alan Vakıfbank, Avrupa’nın en büyük kupasında üst üste iki, toplamda ise dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı.

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Finalde Rexona-Sesc’i 3-0 mağlup eden Vakıfbank kadın voleybol takımı ikinci kez dünya şampiyonu

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