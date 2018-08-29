Üst üste ikinci daralma: Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32 azaldı

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ihracat Temmuz 2018’de, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 14 milyar 77 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6.7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara geldi.

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Üst üste ikinci kez daralan dış ticaret açığı ocak-temmuz döneminde yüzde 17.4 artışla 46.75 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ihracat yüzde 7 artışla 96.27 milyar dolar, ithalat yüzde 10.2 artışla 143.02 milyar dolar oldu.