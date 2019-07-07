Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üst üste gelen iki deprem California valisine OHAL ilan ettirdi

Geçen perşembe 6.4 büyüklüğünde, cuma günü ise 7.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan ABD’nin California eyaletinin San San Bernardino blgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fotoğraflar: Reuters

20 yıldır bölgeyi sarsan en şiddetli depremlerin yaşandığına dikkat çeken ve olası artçı ve depremin olabileceği konusunda halkı uyaran eyalet valisi Gavin Newsom, bölgede OHAL ilan ettiğini açıkladı.

Reklam

Newsom, binlerce binada ve yollarda hasar oluşan, su ve gaz borularında sızıntı meydana gelen ve çok sayıda yangın çıkan eyalette yaşayanlara Twitter üzerinden şöyle seslendi: “Gecesini gündüzüne katarak deprem ve yangınların hasarını tespit etmek, yaralarını sarmak için yorulmadan çalışan herkese minnettarım. Ancak, Californialılar olarak bir sonraki depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu ifade etmeliyim.”

Newsom konuyla ilgili açıklamasında ise başkandan da bir ‘OHAL duyurusu’ talep ederek, bunun yardım gitmesi gereken noktalara federal fonların aktarılmasının önününü açacağını vurguladı. 34 saat arayla gelen depremlerin ABD ve eyalet için bu konuda bir ‘uyanış sinyali’ olması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem bilimi uzmanı Lucy Jones ise “Önümüzdeki hafta 7.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanması olasılığı onda bir ihtimal. 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsılacak olmamız ise kesin gibi görünüyor” dedi.

Reklam

İki depremde de ölen olmamış; 600 artçı şok yaşanmıştı.

SON HABERLER

Yunanistan sandık başında: Çipras Miçotakis’e karşı

Yunanistan bugün erken genel seçim için sandık başında. kamuoyu anketleri Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA’ya kamuoyu desteğinin düştüğüne işaret ediyor. Çipras’ın en güçlü rakibi eski başbakan Konstantin Miçotakis’in oğlu Kiryakos Miçotakis.

Göçmen kurtardığı için cezalandırılmak istenen kaptan: Yine yaparım

Libya açıklarında kurtardığı Afrikalı göçmenleri İtalya’nın Lampedusa adasına getirmesine izin verilmemesi üzerine kendisini engelleyen asker ve polis kuvvetlerini atlatarak limana yanaşmayı başaran ‘Sea-Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete, “Yeniden denize dönersem ve aynı durumla karşılaşırsam, tereddüt etmeden yeniden göçmenleri kurtarıp güvenli limana getiririm” dedi. İzinsiz göçmen getirdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Rackete, göçmenler hakkında söyledikleri dolayısıyla İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacağını da açıkladı.

İmamoğlu, ilk nikahını kıydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk nikahını kıydı. Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın nikahını kıyan İmamoğlu, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isimden oluşan davetlileri, “Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...