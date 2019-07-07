Üst üste gelen iki deprem California valisine OHAL ilan ettirdi

Geçen perşembe 6.4 büyüklüğünde, cuma günü ise 7.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan ABD’nin California eyaletinin San San Bernardino blgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fotoğraflar: Reuters

20 yıldır bölgeyi sarsan en şiddetli depremlerin yaşandığına dikkat çeken ve olası artçı ve depremin olabileceği konusunda halkı uyaran eyalet valisi Gavin Newsom, bölgede OHAL ilan ettiğini açıkladı.

Reklam

Newsom, binlerce binada ve yollarda hasar oluşan, su ve gaz borularında sızıntı meydana gelen ve çok sayıda yangın çıkan eyalette yaşayanlara Twitter üzerinden şöyle seslendi: “Gecesini gündüzüne katarak deprem ve yangınların hasarını tespit etmek, yaralarını sarmak için yorulmadan çalışan herkese minnettarım. Ancak, Californialılar olarak bir sonraki depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu ifade etmeliyim.”

Newsom konuyla ilgili açıklamasında ise başkandan da bir ‘OHAL duyurusu’ talep ederek, bunun yardım gitmesi gereken noktalara federal fonların aktarılmasının önününü açacağını vurguladı. 34 saat arayla gelen depremlerin ABD ve eyalet için bu konuda bir ‘uyanış sinyali’ olması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem bilimi uzmanı Lucy Jones ise “Önümüzdeki hafta 7.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanması olasılığı onda bir ihtimal. 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsılacak olmamız ise kesin gibi görünüyor” dedi.

Reklam

İki depremde de ölen olmamış; 600 artçı şok yaşanmıştı.