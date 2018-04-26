Üst üste dördüncü kez: Fenerbahçe erkek basketbol takımı ‘final-four’da!

Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi’nde ‘dörtlü final’e (final-four) kaldı.

Fenerbahçe Doğuş, bugün play-off serisi dördüncü maçında deplasmanda İspanyol Baskonia Vitoria-Gasteiz’le karşılaştı.

Reklam

Sarı-lacivertliler, rakibine dokuz sayı fark atarak maçı 92-83 kazandı. Böylece seride durum 3-1’e geldi.

Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste dördüncü kez ‘dörtlü final’e yazdırmış oldu.

Reklam

‘Dörtlü final’ 18-20 Mayıs’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak.