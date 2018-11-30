Üst üste beşinci: Dış ticaret açığı ekimde yüzde 94 azaldı

Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13 artış, ithalat yüzde 23.8 düşüş gösterirken, dış ticaret açığı yüzde 93.8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, ekimde ihracat 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat 16 milyar 176 milyon dolar olarak belirlendi.

Ekim ayında dış ticaret açığı 456 milyon dolara geriledi.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 ekim ayında yüzde 65.6 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 97.2’ye yükseldi.

Bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.5, ithalat yüzde 6.9 azaldı.

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