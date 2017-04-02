Üst üste altıncı kez: Celtic, İskoçya Premier Ligi’nde bitime sekiz hafta kala şampiyonluğu garantiledi

İskoçya Premier Ligi’nin 30’uncu haftasında Hearts’ı deplasmanda 5-0 mağlup eden Cetlic, bitime sekiz hafta kala üst üste altıncı şampiyonluğunu garantiledi.

Eurosport’ta yer alan habere göre Brendan Rodgers’ın çalıştırdığı yeşil beyazlılar, Hearts karşısında alınan farklı galibiyetle 86 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Aberdeen ile 25 puanlık farkını koruyarak zaferini ilan etti.

Ligde 30 hafta boyunca mağlubiyet yüzü görmeyen Glasgow ekibi 81 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Kulüp tarihindeki 48’nci lig şampiyonluğunu elde eden Celtic, lig tarihinde en çok şampiyon olan ezeli rakibi Rangers ile aradaki şampiyonluk farkını da altıya indirdi.