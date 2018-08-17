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Yaramazlara biraz batar!

Üst mahkeme inceledi: Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı itirazına ret

 

Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışı yasağına yapılan itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi hafta başında ikinci kez reddedilmişti.

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Kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

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İki kez ret

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti.

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