Üst geçitte asılı kalan aracın sürücüsü: İçinden çıkmam tamamen mucize

Konya’da bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı. Sürücüsü hafif yaralanarak kazayı atlattı.

AA’nın haberine göre İsmail Akay’ın kullandığı pikap, buzlanmanın olduğu Ankara Caddesi’ndeki Gülistan Üst Geçidi’nde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca ve karşı şeritteki bariyerlere çarparak üst geçitte asılı kaldı.

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Hafif yaralanan Akay, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araç, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Akay, hızlı gitmediğini belirterek, “Zeminin azizliğine uğradım, Rabbim korudu. Bu arabanın burada durup içinden çıkmam tamamen mucize. Başka hiçbir açıklaması yok” ifadelerini kullandı.