Üst düzey AB diplomatı: Erdoğan sinirli çünkü referandumu kaybedebilir

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ruh halini ‘analiz etti’: “Sinirli çünkü referandumu kaybedebilir.”

Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’yla krizde, ‘Nazizm’ ve ‘faşizm’ ifadelerini sıkça kullanması Avrupalıların tepkisine yol açmıştı. Son olarak Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, söz konusu ifadelerin kullanılmasını ‘gerçeklikten kopuk’ olmaya yormuştu.

Üst düzey bir AB diplomatı, Erdoğan’ın haleti ruhiyesini şöyle yorumladı: “Şu an sinirli çünkü referandumu kaybedebilir.”

‘Paramıza ihtiyacı var…’

Türkiye ayrıca tepki olarak AB ile arasındaki sığınmacı anlaşmasından cayabileceğinin sinyalini vermişti.

Avrupa Komisyonu bugün yaptığı açıklamada anlaşmanın hala yürürlükte bulunduğunu, Türkiye’nin de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Reuters’e konuşan AB yetkilileri de anlaşmanın çökmesine ihtimal vermediklerini söyledi. Yetkililer AB’nin şu ana kadar anlaşma gereği Türkiye’ye 777 milyon avro aktardığına dikkat çekti.

Erdoğan’ın ruh halini analiz eden üst düzey AB diplomatı bu konuda da şöyle dedi: “Anlaşmayı bozamayacağını Erdoğan da biliyor. Paramıza ihtiyacı var.”

20 Mart 2016’da yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı.