Ussal Şahbaz: Düşük faiz ve sosyal medya algoritma sonuçlarının kristalleştiği karakter Nusret

Ev genci kavramını duymuş muydunuz? Ev genci, ne çalışan ne okuyan ne de iş arayan genç demek. Çoğu çalışma hayatından ümidini kesmiş, çalışsa da alacağı maaşın düşüklüğünden hayal kırıklığına uğramış, evde sosyal medyayla ve oyun oynayarak vaktini geçiren gençler.

Gençlerin hayata karşı bu kadar ümitsiz olmasının nedeni ne? Daha önce bu köşede de tartıştığımız, okumuş kişilerin yapay zeka dünyasına uyamayan becerilerinin rolü kuşkusuz. Ancak kafamızı kuma gömüp etkilendiğimiz global trendleri göz ardı etmeyelim. Dünyada ne oldu da son 10 yılda gençlik bu hale geldi? İki ana sorumlu düşük faiz ve sosyal medya algoritmaları.

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Düşük faiz ve sosyal medya algoritmalarının toplumsal sonuçlarının kristalleştiği karakter Nusret. Sosyal medyada et pornosu niteliğindeki resimleri, fotoğraf çekilmek için gidilen restoranları, ancak yeni dönem zenginlerin ödeyebildiği astronomik fiyatları ve düşük faizler sayesinde hızla büyüyecek yatırım çekme kapasitesi ile Nusret zamanın ruhunu yakalayan global bir girişimci. Gençliğin de rol modeli. Ev gençleri çalışsalar alacakları maaşla hiçbir zaman oturup yemek yiyemeyecekleri restoranların sosyal medya hesaplarını izleyerek zaman geçiriyor. Dünya böyle gitmeye devam ederse, Nusret ve ev gençleriyle daha uzun süre zaman geçirmeye alışsak iyi olur.

Ussal Şahbaz’ın yazısı