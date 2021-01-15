Ussal Şahbaz: Dijital ekonominin sınırları çizilirken bir ittifakın içinde yer almamız lazım

Facebook/WhatsApp’ın aynı veri paylaşımı hükümlerini AB’de uygulamayacağı anlaşılınca Türkiye’deki tepki arttı. Peki neden Facebook AB’ye ayrı Türkiye’ye ayrı muamele yapıyor? Nedeni basit; AB büyük bir ittifak, ekonomik ve siyasi gücü yüksek. Türkiye ise hem dünya ekonomisinin hem de dünya nüfusunun sadece yüzde 1’i. Facebook’ta kullanıcı sayımız ilk 10’da desek de Facebook’un Türkiye’den kullanıcı başına geliri ABD’nin 10-15’te biri. AB içinde olmasalar da AB nezdinde kişisel verilerin transferi açısından güvenli ülke statüsünde olan ülkeler var. Mesela Japonya, Yeni Zelanda, Arjantin ya da İsrail. Bu ülkeler Facebook’a karşı masaya otururken AB’nin gücünü kullanabiliyor, biz ise kullanamıyoruz. Hatta son zamanlarda Avrupa’nın bu alandaki uluslararası sözleşmelerini de uygulamadığımız için elimiz zayıflıyor. AB yeni çıkardığı düzenlemelerle hem kendi çevresindeki ülkelerden oluşan veri ekosisteminde hem de dünyada internet işlerinin standartlarını belirliyor. Mesela artık sosyal medya platformları AB nezdinde de temsilci tayin etmek zorunda olacak. İşte bu gücün sonucu olarak Merkel dijital faşizme karşı ayar verebiliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nasıl Sovyet tehdidine karşı NATO’ya girdiysek, bugün de dijital ekonominin sınırları yeniden çizilirken aynı değerleri paylaştığımız bir ittifakın içinde yer almamız lazım.

Ussal Şahbaz’ın yazısı