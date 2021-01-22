Ussal Şahbaz: Bir strateji olmayınca, fırsatları kaçırmaya devam ediyoruz

E-ticaret, İstanbul, Ankara ve İzmir üzerindeki yükün azaltılması ve yerel kalkınmanın tetiklenmesi için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek ise kamunun internet konusunun bir ekonomik kalkınma mevzusu olduğunu anlamasına bağlı. Bu anlaşılmadığı zaman bir sabah uyandığınızda, sosyal medyaya reklam yasağı ile karşılaşabiliyorsunuz. Başka bir sabah Sağlık Bakanlığı bir genelge çıkarıyor, internet üzerinden diş macunu bile satamaz hale geliyorsunuz. Başka bir gün Ticaret Bakanlığı emlakçıların ve galericilerin internete ilan vermesi imkansız hale getirecek adım atıyor. Ulaştırma Bakanlığı düzenlemelerinde hala kargoculukla postacılığı benzer gördüğümüz için e-ticaret paketlerinin tesliminde ıslak imza istiyoruz. Her kamu kurumu kendi bakış açısına göre konunun bir ucundan tutunca ve büyük resmi gören bir strateji olmayınca, fırsatları kaçırmaya devam ediyoruz.

Ussal Şahbaz’ın yazısı