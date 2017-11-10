Uskumruköy’de ağaç kesimini engellemek isteyen çevreci bıçaklandı

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), Uskumruköy Kavşağı’ndaki ağaç kesimini engellemek için bölgede bulunan üyelerinin taşeron işçiler tarafından bıçaklandığını duyurdu.
KOS’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak ve bağlantı yollarında ağaç kesmeye başladığını duyan KOS üyeleri, dün saat 18.00 sıralarında bölgeye gitti.
Nöbet tutmaya gelen iki KOS üyesinin yanına gelen taşeron işçilerin, çevrecilerle tartışmaya girdiği bildirildi.
KOS, taşeron işçilerin önce iki kişiyi darp ettiğini belirterek Oruç Karacık’ı bıçakladıklarını duyurdu.
Saldırıya uğrayan KOS üyeleri hastaneye götürüldü.