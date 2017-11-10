Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Uskumruköy’de ağaç kesimini engellemek isteyen çevreci bıçaklandı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), Uskumruköy Kavşağı’ndaki ağaç kesimini engellemek için bölgede bulunan üyelerinin taşeron işçiler tarafından bıçaklandığını duyurdu.

Oruç Karacık

KOS’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak ve bağlantı yollarında ağaç kesmeye başladığını duyan KOS üyeleri, dün saat 18.00 sıralarında bölgeye gitti.

Reklam

Nöbet tutmaya gelen iki KOS üyesinin yanına gelen taşeron işçilerin, çevrecilerle tartışmaya girdiği bildirildi.

KOS, taşeron işçilerin önce iki kişiyi darp ettiğini belirterek Oruç Karacık’ı bıçakladıklarını duyurdu.

Saldırıya uğrayan KOS üyeleri hastaneye götürüldü.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Gezegenin geçmişi: 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

Memelilerin bilinen en eski atalarının 145 milyon yıllık fosilleri, Britanya’da bulundu. BBC’nin haberine göre, Dorset kıyılarında, nesli tükenmiş fare benzeri yaratıklara ait dişler keşfedildi. Örnekleri belirleyen bilim insanları, insanlığa yol açan çizgiye ait memelilerin tartışmasız en eski fosilleri olduklarını söyledi. Fosiller, 145 milyon yıl öncesine dayanıyor. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Steve Sweetman, Jurassic kıyılardan, en eski atalarımızdan […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...