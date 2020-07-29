‘Üsküdarlı iguana’ya Bayram adı verildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde önceki gün bir binanın bahçesinde bulunan ve belediye ekiplerince korumaya alınan 125 santimetrelik iguanaya Bayram adı verildi.

Fotoğraflar: DHA

Altunizade Mahallesi’nde bir binanın bahçesinde bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından kafese konularak veteriner kliniğine götürülmüştü.

Reklam

Kliniğin önünde dışarı çıkartılan Bayram, bir sokak kedisinin meraklı bakışları altında Üsküdar havası aldı.

‘Eve girme teşebbüsünde bulunan iguana’ ihbarı

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali şu bilgileri verdi: “İki gün önce saha ekiplerimize Altunizade Mahallesi’nde bir iguananın bahçe içinden bir eve girme teşebbüsünde bulunduğuna dair bir ihbar geldi. Çok inanasımız gelmedi ama ekiplerimizi her ihbara gönderiyoruz. İhbara giden ekiplerimiz sahada iguanayı görüyorlar ve file ile yakalıyorlar. Daha sonra Minik Dostlar Kliğini’mize getiriyorlar. Burada sağlık kontrolünden geçirildi. Biraz susamış ve acıkmış olduğunu gördük. Otçul bir iguana bu. Marul, dereotu, meyve, sebze gibi yiyecekleri yiyerek bizimle beraber dostane yaşıyor. Tabii burada ona sürekli bakabileceğimiz uygun şartlar yok. Orman Bakanlığı ile görüştük. Bakanlık yetkilileri büyük ihtimalle pazartesi günü gelip alacaklar. Ondan sonra uygun bir alanda hayatını sürdürecek. Malum Kurban Bayramı’na yaklaştık. Biz de ona Bayram ismini verdik.”