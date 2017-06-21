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Üsküdar’daki ‘dolgu meydan’ çalışması 500 yıllık camiye zarar verince durduruldu


 

Üsküdar’daki 500 yıllık Şemsi Paşa Camii’nin önüne denizi doldurmak için yapılan kazık çakma çalışmaları durduruldu.

Harita: DHA

Kızkulesi yönünde bulundan tarihi Şemsi Paşa Camisi ile Üsküdar iskelesi arasındaki alanın ‘kazıklama sistemi’yle doldurulmasına karar verilmişti.

Deniz dolgusu için gerekli çalışmalara caminin yakınına kazık çakarak başlanmıştı.

Fotoğraf: @ebubekirsmsk

Ancak çalışmalar nedeniyle tarihi caminin zarar gördüğü, yerde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtilmişti. Bazı yurttaşlar, sosyal medyada caminin çatlaklarını paylamıştı.

Yazılı açıklama yapan İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), “Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek” bilgisini verdi.

Twitter’daki İBB duyuru hesabı başkan Kadir Topbaş’ın talimatı olduğunu belirtirken, projenin ne olacağı konusunda detay yok.

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