Üsküdar’da yanlış mühür tartışması

İstanbul belediye başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri günün ilk saatleri itibarıyla sandık başında sorunsuz devam ederken Üsküdar’da pusula zarflarının üzerindeki mühür tartışma yarattı.

Üsküdar’daki zarfların üzerine 24 Haziran ‘milletvekili’ seçimlerinde kullanılan mühürün bulunduğunu gören CHP’liler itirazda bulundu. Ancak bazı zarflar hali hazırda sandığa atıldığı için yanlışlığı gidermek mümkün olmadı.

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Bunun üzerine sandık başlarında partililer ve sandık kurulu başkanları durumu tutanak altına aldı. İlçe seçim kurulu oyların geçerli olmasına karar verdi. CHP’li yetkililer sandık kurullarını benzer bir durum tespit edilmesi durumunda tutanak tutulması konusunda parti teşkilatlarını uyardı.

CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YSK Başkanı Sadi Güven’in konuya ilişkin açıklamasını şöyle aktardı: “İlçe seçim kurullarından eski mühürlerini yeniletmek isteyenlerin tamamını yeniledik bazı ilçe seçim kurulları mühürleri yeni diye yenileme talebinde bulunmamış yıllardır tüm seçimlerde aynı ibareyi taşıyan ilçe seçim kurulu mühürleri kullanılageldi. Birkaç ilçe bu şekilde sandıklar tutanağa bağlayıp seçime sorunsuz devam ediyor. Ayrıca YSK bu konuda karar alacak. Sadi Güven’in açıklaması… Arkadaşlarımız tutanak tutturuyor. İlçe Seçim kurullarına da başvuru yaptık. İlçe Seçim kurulları 11.30 da toplanacak. Her şey kontrolümüz altında..”