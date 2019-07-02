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Yaramazlara biraz batar!

Üsküdar’da yangın ve patlamalar, paniğe neden oldu

İstanbul Üsküdar’da beş katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında patlamalar yaşanması, paniğe neden oldu.

Fotoğraflar: DHA

Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında saat 18.15’te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler ve sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

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Alev alev yanan çatı havadan da görüntülendi.

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