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Yaramazlara biraz batar!

Üsküdar’da üç kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü tutuklandı

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İstanbul’un Üsküdar ilçesinde durağa girerek üç kişinin ölümüne yol açan otobüsün şoför tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

 

AA’nın haberine göre özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, karakol ve adliyedeki işlemlerin ardından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Hakimlik sorgusunda, önündeki aracın durması üzerine kontrollü şekilde frene bastığını ama otobüsün bir anda hızlandığını söyleyen Karakaya, şöyle devam etti: “Önümdeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım. Tüm uğraşlarıma rağmen araç durmadı.”

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Karakaya’nın tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Görgü tanıklarının ifadesine göre Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen özel halk otobüsü, durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Otobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Kazada Mustafa Erdoğan, Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

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