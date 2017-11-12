Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Üsküdar’da kediye iki el ateş açan saldırgan aranıyor

Share31
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 32

 

İstanbul’da bir kediye iki el ateş açan saldırgan aranıyor.

Fotoğraf: DHA

Üsküdar ilçesindeki bir sokağa 9 Kasım saat 01.30 sırlarında gelen saldırgan, silahıyla bir kediye iki el ateş açarak kaçtı.

Reklam

Kediye ne olduğu bilinmiyor. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak kaçan saldırganı arıyor.

Saldırının kendi dükkanı önünde yaşandığını belirten Murat Dartar şunları söyledi: “Yerden seken mermi fişekleri komşumuzun arabasının camlarını komple kırmış. Polise gereken tüm bilgileri verdik. Şu anda araştırmasını yapıyor. Biz bunun yasalar gereğince cezalandırılmasını istiyoruz bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için.”


Share31
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 32

SON HABERLER

Mağdur Atatürk

Herkesin birden Atatürk’ü coşkuyla anması sizi yanıltmasın. Çok sevdiğini söyleyen de karşı olduğunu söyleyen de aynı yangına benzin döktü. Atatürk’e ayıp edildi. Atatürk mağdur edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...