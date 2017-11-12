Üsküdar’da kediye iki el ateş açan saldırgan aranıyor

İstanbul’da bir kediye iki el ateş açan saldırgan aranıyor.

Üsküdar ilçesindeki bir sokağa 9 Kasım saat 01.30 sırlarında gelen saldırgan, silahıyla bir kediye iki el ateş açarak kaçtı.

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Kediye ne olduğu bilinmiyor. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak kaçan saldırganı arıyor.

Saldırının kendi dükkanı önünde yaşandığını belirten Murat Dartar şunları söyledi: “Yerden seken mermi fişekleri komşumuzun arabasının camlarını komple kırmış. Polise gereken tüm bilgileri verdik. Şu anda araştırmasını yapıyor. Biz bunun yasalar gereğince cezalandırılmasını istiyoruz bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için.”