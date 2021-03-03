Üsküdar’da bir TIR, girdiği ara sokakta sıkıştı

Üsküdar’da yabancı plakalı bir TIR, girdiği ara sokakta sıkıştı; kurtarma çalışmaları başlatıldı.
AA’nın aktardığına göre Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak’a giren Sırbistan plakalı TIR, manevra yaptığı yerde sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
TIR’ı bulunduğu yerden çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinç getirilirken, sürücünün yardımıyla aracın dorse ve kupa kısmı ayrıldı.
Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.
Sıkışma nedeniyle bir binada küçük çaplı hasar oluştuğu kaydedildi.