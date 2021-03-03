Üsküdar’da bir TIR, girdiği ara sokakta sıkıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ için iki yıllık uygulama süreci öngördüklerini, bu kapsamda tüm faaliyetlerin iki yıl içinde tamamlanmış olacağını düşündüklerini söyledi.