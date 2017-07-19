‘Üsküdar yüzücüsü’nün yağmurla imtihanı: Masaya çıkmaya çalıştım, su boyunu aşıyordu

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İstanbul’da dün sabah saatlerinde hayatı durma noktasına getiren yağışın en çok paylaşılan fotoğraflarından ‘Üsküdar yüzücüsü’ Murat Sümer, yaşananları anlattı.

Habertürk’e konuşan Sümer, Üsküdar’da bir kokoreççide garson olarak çalıştığını ve 17 yaşında olduğunu söyledi.

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Sümer şöyle konuştu: “7 gibi evde oturuyordum. Şimşek çaktı. Ne oluyor diye bakayım dedim. Her yeri su basmıştı. En az iki metre su vardı. Esnaf masaların, sandalyelerin üzerine çıkmıştı. Sokaktaki suyu tahliye etmek için esnaf Mehmet Ali ağabeyin yanına gittim. Suya girdim. Rögarın kapağını açmaya çalışırken ayaklarım yerden kesildi. Kendimi tamamen suda buldum. Bir yandan çok şiddetli yağmur yağıyordu. Yüzmeye başladım. O sırada görüntümü çekmişler. Başaramayacağımı anlayınca hemen yanımdaki dükkânın masasına çıkmaya çalıştım. Ama su masanın da boyunu aşıyordu. Arkadaşım masayı tuttu üzerine çıktım. Yüzdüğümü görüp arayanlar çok oldu. ‘Üsküdarın gururu’ ve ‘Karada kulaç atan adam’ diye yorum yapanlar oldu. Herkes ‘O sen miydin’ diye sordu.”

Belediyelerden ‘daha dikkatli çalışmalarını’ rica eden Sümer, “Rögar kapakları yetersiz ve küçük. Şiddetli yağmurlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çalıştığım dükkânı beş altı saatte temizleyebildim” diye konuştu.