Üsküdar sahilinde çekirdek ve diğer kabuklu yemişleri yemek yasaklandı: Cezası 61 lira

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde belediye, Harem’den Küçüksu’ya kadar sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yemeyi ve satmayı yasakladı. Gerekçe kabukların yere, denize atılması. Kuralı ihlal edenlere Kabahatler Kanunu uyarınca 61 lira ceza uygulanacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Salacak’ta konuyla ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kız Kulesi, İstanbul Boğazı, tertemiz hava burada. Bu sahilin de temiz olması lazım” dedi.

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Sahilin temizliği hususunda kendilerini en çok yoran konunun başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemişlerin atıkları olduğunu anlatan Türkmen şöyle devam etti: “Bazı dostlarımız ne yazık ki yedikleri çekirdeğin kabuğunu kaldırımlara, yollara, denize, taşların arasına atıyor. Uzunca bir çalışmanın sonucu geldiğimiz nokta itibarıyla bu sahil bandında başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yemek yasaklandı. Burada satışı da yasak. Büfeci arkadaşlar da kurala uyuyorlar. Artık burada çekirdek satmıyorlar. Bu kuralı uygulayarak sahili tertemiz tutmak, buraya gelen misafirlerimizin temiz bir Salacak Sahili’nde zaman geçirmelerini temin etmek istiyoruz.”

Büyük destek aldık

Yasağa yüzde 92 oranında destek olduğunun altını çizen Türkmen şöyle devam etti: “Bizi cesaretlendiren kamuoyu desteği. Biz hiçbir projemizde bu kadar olumlu destek almamıştık. Bu kuralı ihlal edenler bile, ‘Başkanım doğru yaptınız, bu yasak bizi bazı yanlış alışkanlıklarımızdan uzaklaştırır’ diyorlar.”

Türkmen, denetim için ekip kurulduğunu belirterek, “Ekibimiz Küçüksu’dan Harem’e kadar 24 saat ring atacak. Tahsil ettiğimiz cezaları da belediyemizin sosyal işler kaleminde kullanacağız” ifadelerini kullandı.